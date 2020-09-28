Sakarya’da hayvan kaçakçılarına operasyon

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir adrese kaçak hayvan operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 1 adet lama, 1 adet veryet cinsi maymun, 7 adet nando cinsi devekuşu, 1 adet devekuşu, 2 adet cüce domuz, 1 adet serval cinsi kedi, 3 adet flamingo ve 2 adet karakulak ele geçirildi.

Ele geçirilen hayvanlar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 SKM ve 4915 SKM suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

