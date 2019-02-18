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Sakarya'da hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:58 | Son Güncelleme

Hendek ilçesinde evlerden çaldıkları değerli eşyaları, internet üzerinden sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sakarya'da evlerden çaldıkları değerli eşyaları, internet üzerinden sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hendek Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, Sümbüllü, Karadere ve Gündoğan mahallelerindeki evlerden değerli eşyaların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalıntı eşyaları satın alanların ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, A.K, A.S, E.S, A.M.Ç, G.Ş. ve İ.Ö'yü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve E.S. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Çalıntı mallara ise el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
çalıntı eşya hırsızlık operasyon

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