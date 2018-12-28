Sakarya'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesinde bazı evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin üç evden toplam değeri 50 bin lira olan ziynet eşyası ile 4 bin lira nakit para çaldıkları belirlendi.

Güvenlik kameraları incelemesinde hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen aracı il merkezinde takibe alan ekipler ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. "Dur" ihtarına uymayan, önlerini kesen polis aracına çarparak kaçan şüpheliler, bir süre sonra saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 30 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olan B.K. (33) ile 10 hırsızlık olayından aranan Ö.K. (26) olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin saklandığı evde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, hırsızlık olayında kullanılan demir levye, çok sayıda ziynet eşyası ve cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

