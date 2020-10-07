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Sakarya’da iki aile arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 00:15 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada toplamda 3 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada toplamda 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Erenler ilçesi Küpçüler Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede ikamet eden iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Meydana gelen kavga esnasında G.T. isimli kadın ile D.T. ve T.T. pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın çıktığı bölge ve hastanede ekiplerce geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olay ile alakalı 4 şüpheli gözaltına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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