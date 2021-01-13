HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da iki aile birbirine girdi: 2 yaralı

Sakarya’da iki aile birbirine girdi: 2 yaralı

13.01.2021 22:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde komşu iki aile arasında yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.Kavga, Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi Bilge Sokak üzerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde komşu iki aile arasında yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi Bilge Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay esnasında taraflardan yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kavganın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alan polis ekiplerince, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Sivas-Tokat kara yolu trafiğe kapandıSivas-Tokat kara yolu trafiğe kapandı
Nasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yoluNasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Ankara'da gürültü kavgasında öfkeli kadın, 4 komşusunu tüfekle yaraladı

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak yakalandı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak yakalandı

İnşaat alanında Erken Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık mezar steli bulundu

İnşaat alanında bulundu! 2 bin yıllık...

Çağrısı sonrası ABD karışmıştı! Trump'tan 'Sinirlerinize hakim olun' mesajı

Mesajı sonrası ortalık karışmıştı! Trump'tan bir çağrı daha

Sivas-Tokat kara yolu yoğun kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı

Sivas-Tokat kara yolu trafiğe kapandı

Ataşehir'de dehşet! Kız arkadaşının ellerini bağlayıp dairede yangın çıkardı

Kız arkadaşının ellerini bağlayıp evi yaktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.