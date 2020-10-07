HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 19:41 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3 aracın karıştığı ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3 aracın karıştığı ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada hafif yaralanan kazazede ise korku dolu o anları anlattı.
Kaza, Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametine gitmekte olan S.Y. idaresindeki 54 H 1617 plakalı Volvo marka otomobil ile Batakköy Mahallesi istikametine gitmekte olan H.Ö. idaresindeki 54 YP 175 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, arkasında duran C.D. idaresindeki 41 BD 952 plakalı Fiat marka araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırken, araç içinde sıkışan sürücü ise itfaiye ve SAKTİM ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada hafif yaralanan Celal Demir, “Kafa kafaya çarpıştılar ve asfaltın üzerinde dönerek hafifte benim aracıma çarptılar. Ölü yok ama yaralı var” dedi.
Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı!Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'
'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
Hava bir anda kapandı! Antalya'da toz fırtınası
Hava bir anda kapandı! Antalya'da toz fırtınası
Sosyal medya üzerinden müşteri temini sağlamışlar! Aydın'da fuhuş operasyonu
Fuhuş operasyonu: Gözaltılar var
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Azerbaycan'dan çok konuşulacak açıklama! 'Karabağ'da PKK'lı teröristler Ermenistan için savaşıyor'
Azerbaycan'dan çok konuşulacak 'PKK' açıklaması!
Son dakika! Irak-Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Irak-Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi
İYİ Parti'de liste krizi sürüyor! Meral Akşener milletvekilleriyle görüşecek
İYİ Parti'de liste krizi sürüyor! Meral Akşener harekete geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.