Sakarya'da iki çocuğun havuza düşmesi

Sakarya'da evlerinin bahçesindeki havuza düşen iki çocuktan biri 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kazımpaşa Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oynarken 3 yaşındaki kuzeni Kerim Yıldırım ile yaklaşık 60 santimetre derinliğindeki havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren Asaf Likos, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

19 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Likos'un cenazesi, hastane morgundan alınarak Kazımpaşa Yukarı Mahalle Camisi'ne getirildi. Cenaze, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Öte yandan Likos ile suya düşen Yıldırım'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazımpaşa Mahallesi'nde 19 Eylül'de, evlerinin bahçesinde hayvanların serinlemesi için oluşturulan havuzun yanında oynayan Kerim Yıldırım (3) ile Asaf Likos (2), yaklaşık 60 santimetre derinliğindeki suya düşmüş, boğulma tehlikesi geçiren çocuklar, yakınları tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

