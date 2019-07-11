Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 7 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi İzmit Caddesi üzerinde bulunan ilçe hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mostafa Alshoweır idaresindeki 54 ABD 617 plakalı otomobil, hastane önündeki ışıklı kavşakta Begüm A. idaresindeki 34 FE 5321 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu Begüm A. idaresindeki araç ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların yardımı ve olay yerine gelen ekiplerce ters dönen araçtaki yaralılar çıkartıldı.

Meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan Begüm A., Ekin A., Kenan A. ile yabancı uyruklu olan Altayar Fatema Mansor Mostafa, Alshwayer Jana Mostafa, Alshwayer Lujain Mostafa ve Alshwayer Faris Mostafa yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle kısa süreliğine kapanan İzmit-Sapanca karayolunda sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.



