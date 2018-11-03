Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recai Baylan yönetimindeki 06 FR 8732 ile Sibel Güzeldir'in kullandığı 54 RY 466 plakalı otomobiller, D-100 Karayolu Küçükesence Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücü Baylan ile eşi Sedef, çocukları Ahmet ve Kerem Baylan'ın yanı sıra diğer aracın sürücüsü ile beraberindeki Sefer Güzeldir yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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