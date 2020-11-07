HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 01:09 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Sapanca ilçesi Çayiçi Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesinde meydana geldi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sapanca ilçesi Çayiçi Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza K. idaresindeki 54 TP 678 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelmekte olan Mete T. idaresindeki 54 PM 829 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Hamza K., Melike K. ve Hüseyin K. isimli 3 kişi yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 54 TP 678 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Hamza K., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edildi.
İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza sebebiyle kısa süreliğine kapanan yol, otomobillerin bölgeden kaldırılması ile birlikte tekrardan normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Ankara'da kan donduran vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdüAnkara'da kan donduran vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildiDoğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
1/
En Çok Okunan Haberler
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
'Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip'
'Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip'
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Kuvvetli olacak
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Kuvvetli olacak
Biden'ın evinin bölgesinde hareketlilik! Flaş karar
Biden'ın evinin bölgesinde hareketlilik! Flaş karar
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
6 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
6 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Diğer Haberler
Acı olay! 14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu
14 yaşındaki çocuktan acı haber!
İstanbul Ekonomi Araştırma anket sonuçlarını açıkladı: Erken seçim olmalı mı?
'Erken seçim olmalı mı?' anketinde dikkat çeken sonuç
Ankara'da korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da kan donduran vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Kayseri’de cezaevinden yeni çıkan kişi tabanca ile intihar etti
Korkunç olay! Cezaevinden yeni çıkmıştı, intihar etti
Ters şeride girdi, kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza! Ters şeride girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.