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Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 21:59 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından ulaşıma kapanan yolda, 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde Erenler ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Kozluk Caddesi'nde meydana geldi. Erenler ilçesinden Karapürçek yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 BH 249 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 41 ZA 882 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Fatma Genç, Mehmet Aydoğdu, Kamuran Şen ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Genç’in durumunun ağır olduğu bildirildi.
DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ
Kazaya karışan otomobillerden birindekilerin Karapürçek'te yakınlarının yapılacağı düğüne gittiği öğrenildi. Kaza sonrası yol ulaşıma kapanırken yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 2 otomobil, diğer sürücüler tarafından itilerek yol kenarına alınınca, ulaşım normale döndü.

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