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Sakarya'da iki pitbull'un saldırdığı sokak köpeği ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 19:31 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde 'pitbull' cinsi iki köpek, sokakta yakaladıkları köpeği parçalayarak ağır yaraladı.

Sakarya'da iki pitbull'un saldırdığı sokak köpeği ağır yaralı

Aziz GÜVENER/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde 'pitbull' cinsi iki köpek, sokakta yakaladıkları köpeği parçalayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin tekme ve yumruklu müdahalesiyle kurtarılan sokak köpeği tedaviye alındı. Pitbull'ların sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ferizli merkezinde öğle saatlerinde sahibi tarafından gezmeleri için sokakta bırakılan 'pitbull' cinsi iki köpek, başıboş köpeğe yaklaştı. Bu sırada sahibinin uzaklaştığı pitbull'ların sokak köpeğine saldıracağını fark eden çevredeki bir kişi, harekete geçti. Ancak pitbull'lar, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirdi. Pitbull'lar, kafasından ısırdıkları köpeği yerde metrelerce sürükledi. Bu sırada sokak köpeğini kurtarmak isteyen çevredekiler müdahale ederek, pitbull'lara tekme ve yumruk attı fakat sonuç alınamadı. Pitbull'lar ısırdıkları köpeği dakikalarca bırakmadı. Sokak köpeği yerde kanlar içinde kıvranırken, saldırgan köpekler ise bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Saldırı sonucu her yeri kanlar içinde kalan sokak köpeği, ilçe sakinleri tarafından yakında bulunan veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. İlçe sakinleri, olaydan sonra polise giderek pitbull'ların sahibi hakkında şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

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Sakarya'da iki pitbull'un saldırdığı sokak köpeği ağır yaralıSakarya'da iki pitbull'un saldırdığı sokak köpeği ağır yaralıSakarya'da iki pitbull'un saldırdığı sokak köpeği ağır yaralıSakarya'da iki pitbull'un saldırdığı sokak köpeği ağır yaralı

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