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Sakarya’da ilginç kaza: Savrulan traktördeki av tüfeği patladı, sürücü yaralandı

19.01.2021 22:32 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulan traktörde bulunan av tüfeği ateş aldı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulan traktörde bulunan av tüfeği ateş aldı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar şoförü yaraladı.
Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Akpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali K. isimli kişi, traktörü ile avdan döndüğü esnada buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan traktörde bulunan av tüfeğinin ateş alması neticesinde ise sürücü sol bacağından yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Ali K. yapılan ilk müdahale sonrasında ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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