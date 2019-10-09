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Sakarya'da inşaat işçisinin Atatürk hassasiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:36 | Son Güncelleme

Serdivan ilçesindeki Hakkı Demir Ortaokulu'nun dış mantolama işinde çalışan Zafer Uygar'ın, kirlenen Atatürk büstünü temizlemesine ilişkin görüntü sosyal medyada beğeni topladı - Zafer Uygar: - "Atatürk büstünün kirlendiğini görünce içim kabul etmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin büstünü temizlemek beni onurlandırdı. Bunu gösteriş ya da başka bir şey için yapmadım. Türkiye'nin değerlerine sahip çıktım"

Sakarya'da inşaat işçisinin bir okuldaki Atatürk büstünü temizlemesine ilişkin görüntü, sosyal medyada beğeni topladı.

Serdivan ilçesindeki Hakkı Demir Ortaokulu'nun dış mantolama işinde çalışan Zafer Uygar, Atatürk büstünün kirlendiğini fark etti.

Bir kova su ve eliyle büstteki lekeleri temizleyen Uygar'ın videosu arkadaşları tarafından çekilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Uygar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır inşaat işlerinde çalıştığını söyledi.

Büstü temizlerken çekilen videodan haberinin olmadığını belirten Uygar, "Başka birisi olsaydı yine aynı görevi yapardı. Atatürk büstünün kirlendiğini görünce içim kabul etmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin büstünü temizlemek beni onurlandırdı. Bunu gösteriş ya da başka bir şey için yapmadım. Türkiye'nin değerlerine sahip çıktım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeri benim için hep ayrıdır." diye konuştu.

Uygar, iskelede çalışırken büstün kirlendiğini görünce temizlediğini dile getirerek, "İçim de böyle rahat oldu. Her zaman Türkiye'nin değerlerine sahip çıkacağız. Arkadaşım beni çektiğini söyleyince gururlandım. Kim olsa benim yerimde aynısını yapardı. Atatürk, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi liderlerindendir. Emanete sahip çıktım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk büstü Hakkı Demir Ortaoklu sakarya

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