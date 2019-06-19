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Sakarya’da iş yerine yıldırım düştü: 1’i ağır 2 kişi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 18:52 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir iş yerine yıldırımın düşmesiyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı.Olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Değirmen Sokak’ta meydana geldi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir iş yerine yıldırımın düşmesiyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Değirmen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koltuk imalatı yapan bir iş yerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olayda 1’i ağır toplamda 2 kişi yaralandı. Durumu gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince yapılan çalışma sonucu yaralılar Toyota Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım düşmesi sonucu alevlere teslim olan iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

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