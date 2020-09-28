HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da jandarma ekipleri yol kontrolünde tarihi eser ele geçirdi

Sakarya’da jandarma ekipleri yol kontrolünde tarihi eser ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet kurşun kalıbı, 6 adet madeni sikke, 3 adet el detektörü ve 4 adet siyah renkte plastik arama boruları ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Taraklı ilçesi Mahdumlar Mahallesi yol ayrımında Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığına ait asayiş timleri denetimi yaptı.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet kurşun kalıbı, 6 adet madeni sikke, 3 adet el detektörü ve 4 adet siyah renkte plastik arama boruları ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Taraklı ilçesi Mahdumlar Mahallesi yol ayrımında Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığına ait asayiş timleri denetimi yaptı. Ekiplerin yaptıkları çalışma esnasında gerçekleştirdikleri kontrolde bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet kurşun kalıbı, 6 adet madeni sikke, 3 adet el detektörü ve 4 adet siyah renkte plastik arama boruları bulundu. Tarihi eser olarak değerlendirilen ve arama çalışmaları esnasında kullanılan araç ve gereçlere el koydu. Ekipler araç içerisinde bulunan S.G. ve T.D. isimli şahısları gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakılırken bulunan eserler ile ilgili adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Haluk Kırcı hakkında "suçu ve suçluyu övme" soruşturmasına takipsizlik
Sözleri tepki çekmişti! Haluk Kırcı hakkında flaş karar
Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması
Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Mesaiye geç kalan, işi savsaklayan işçi tazminatsız işten çıkarılabilecek!
İşe geç kalan yandı! İşte yeni karar
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu
MSB duyurdu: Teslim oldular
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.