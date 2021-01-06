Sakarya’da jandarma ekiplerince yakalanan bin 95 kişi tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir yılda yapılan çalışmalarda yakalanan 8 bin 272 şüpheliden, bin 95’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda ayrıca 123 kilo 806 gram uyuşturucu ve 230 silah ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, son 1 yılda sorumluluk bölgesinde yaptıkları çalışmalar ile suçlulara göz açtırmadı. Bu kapsamda jandarma ekiplerince 2020 yılında yapılan uygulamalarda 1 milyon 144 bin 559 şüphelinin sorgusunun yapılırken, yakalanan 8 bin 272 şüpheliden bin 95’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler tarafından yapılan uygulamalar ile mala karşı ve kişilere karşı işlenen bin 860 suçun yüzde 90’ının aydınlatılırken, suçlarda yüzde 16 artış yaşandığı belirlendi. Uygulamalarda ayrıca 122 kilogram kubar esrar, 6 bin 218 kök yasadışı hint keneviri 5 bin 966 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 806 gram bonzai, 130 adet ruhsatsız tabanca, 100 Adet Kurusıkı tabanca, 196 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

2020 yılında hırsızlık olaylarında yüzde 18’lik azalma

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu 2020 yılı faaliyetleri hakkında, “Emniyet ve asayişinden sorumlu olduğumuz bölgemizde 2020 yılında meydana gelen cinayet vakalarında faili yakalanmayan, aydınlatılmamış suç bulunmamaktadır. 2020 yılında 3 bin 122 asayiş olayında 4 bin 197 şahıs hakkında tarafımızdan işlem yapılmış 389 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştır. Yine bölgemizde 2020 yılı içerisinde 304 adet hırsızlık olayı meydana gelmiş, bu olayların 241 tanesinin failleri yakalanmıştır. Hırsızlık olaylarında 2020 yılında yüzde 18’lik bir azalma meydana gelmiştir” dedi.