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Sakarya’da jandarma operasyonunda 25 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 25 kilo 518 gram esrar ve 988 kök kenevir ele geçirirken, 3 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Sakarya’da jandarma operasyonunda 25 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 25 kilo 518 gram esrar ve 988 kök kenevir ele geçirirken, 3 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Jandarma İstihbarat ve Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi Kelhasan mevkisinde bulunan ormanlık alanda yapılan aramalarda ekili halde 988 kök kenevir ve kurutulmaya bırakılmış 23 kilo esrar ele geçirdi. Savcılık talimatı ile kenevirler imha edilirken, olayın şüphelileri B.C., Y.U. ve İ.C. gözaltına alındı.
Şüphelilerinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 kilo 518 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 23 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya’da jandarma operasyonunda 25 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

Sakarya’da jandarma operasyonunda 25 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

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