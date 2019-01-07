Sakarya'da jandarmadan asayiş operasyonları

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, istihbarat çalışması sonucunda İstanbul'dan tedarik ettikleri uyuşturucu maddeyi Sakarya'da satacakları bilgisine ulaşan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

Şüphelilerin kente giriş yaptığını tespit eden ekipler, seyir halindeyken otomobili durdurdu.

Otomobilde ve araçtakilerin üzerinde arama yapan jandarma ekipleri, bir kişinin iç çamaşırına sakladığı yaklaşık 10 gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 lira ele geçirdi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü B.S ile yanındaki U.B. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı. U.B. ve A.Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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