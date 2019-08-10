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Sakarya'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 19:08 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığınca Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri amacıyla helikopterle trafik denetimi yapıldı - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: - "Denetimlerimiz bayram süresince devam edecek. 68 tim emniyette ve 24 tim de jandarmada olmak üzere toplamda 250'den fazla personelimiz tatil süresince görevlerinin başında olacak"

Jandarma Genel Komutanlığınca Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla helikopterle trafik denetimi yapıldı.

AA ekibi, Sakarya İl Jandarma Komutanlığından kalkan helikopter ile jandarma birimlerinin havadan trafik denetimine katıldı.

Denetim, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ve Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Nayir, denetimin ardından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda, yıl içerisinde yapılan trafik kontrollerinin Kurban Bayramı öncesi arttırıldığını söyledi.

Kent merkezindeki ve otoyol girişlerindeki kontrol noktalarını ziyaret ettiklerini anlatan Nayir, jandarma helikopteriyle üç ayrı noktayı da havadan denetlediklerini kaydetti.

Adapazarı-Karasu güzergahını helikopterden inceleyerek İl Jandarma Komutanı Albay Yiğit'ten bilgi aldığını aktaran Nayir, "Gayet sakin bir trafik gördük. Gördüğümüz kadarıyla kurallara genel manada bir uyum var. Denetim yaptığımız bölgeyi havadan da görmüş olduk. Denetimlerimiz bayram süresince devam edecek. 68 tim emniyette ve 24 tim de jandarmada olmak üzere toplamda 250'den fazla personelimiz tatil süresince görevlerinin başında olacak." dedi.

Nayir ayrıca Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı gişelerinde yapılan denetimlere de katılarak, sürücülere dikkatli seyretmelerini tavsiye etti. Araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük hediye eden Vali Nayir, sürücülerin kurallara uymadığı anlarda düdüğü çalarak onları uyarmalarını istedi.

- Havadan denetimler devam edecek

Kurban Bayramı öncesi kara yollarında alınacak tedbirleri içeren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Bakanlık Talimatı" illere gönderilmişti.

Talimata göre, Emniyet ve Jandarma Kurban Bayramı'nda kazaların önüne geçilebilmek için havadan denetimlere ağırlık verecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa ve Muğla ile komşu illerin dahil olduğu 19 ilde 88 saat helikopterle denetim yapılacak. Trafik, 78 ilde ise 1377 saat drone ile havadan denetlenecek.

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havadan denetim sakarya Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir

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