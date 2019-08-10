Sakarya'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Adapazarı-Karasu güzergahını helikopterden inceleyerek İl Jandarma Komutanı Albay Yiğit'ten bilgi aldığını aktaran Nayir, "Gayet sakin bir trafik gördük. Gördüğümüz kadarıyla kurallara genel manada bir uyum var. Denetim yaptığımız bölgeyi havadan da görmüş olduk. Denetimlerimiz bayram süresince devam edecek. 68 tim emniyette ve 24 tim de jandarmada olmak üzere toplamda 250'den fazla personelimiz tatil süresince görevlerinin başında olacak." dedi.

Kent merkezindeki ve otoyol girişlerindeki kontrol noktalarını ziyaret ettiklerini anlatan Nayir, jandarma helikopteriyle üç ayrı noktayı da havadan denetlediklerini kaydetti.

Nayir ayrıca Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı gişelerinde yapılan denetimlere de katılarak, sürücülere dikkatli seyretmelerini tavsiye etti. Araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük hediye eden Vali Nayir, sürücülerin kurallara uymadığı anlarda düdüğü çalarak onları uyarmalarını istedi.

- Havadan denetimler devam edecek

Kurban Bayramı öncesi kara yollarında alınacak tedbirleri içeren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Bakanlık Talimatı" illere gönderilmişti.

Talimata göre, Emniyet ve Jandarma Kurban Bayramı'nda kazaların önüne geçilebilmek için havadan denetimlere ağırlık verecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa ve Muğla ile komşu illerin dahil olduğu 19 ilde 88 saat helikopterle denetim yapılacak. Trafik, 78 ilde ise 1377 saat drone ile havadan denetlenecek.

