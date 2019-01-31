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Sakarya'da jeneratörlü definecilere suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, 'kaçak kazı' ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, 7 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

Sakarya'da jeneratörlü definecilere suçüstü

Aziz GÜVENER/TARAKLI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, 'kaçak kazı' ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, 7 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Kazı alanında yapılan incelemede, jeneratör ve hiltinin de olduğu çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Taraklı'ya bağlı Harköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığına dair ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 7 kişiyi kazı yaparken, yakaladı. Define aradığı belirlenen kişilerin, kazı yapılan alanın üzerini brandayla kapatıp, jeneratörle aydınlattığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.S., R.D., K.A., M.T., A.D., E.S. ve B.A., kazı sırasında, alanda dinamit kullandıklarını itiraf etti. Kazı alanında yapılan incelemede, jeneratör ve hiltinin de olduğu çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Cumhuriyet savcılığın talimatıyla Sakarya Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kazı alanında inceleme başlattığı belirtildi.

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Sakarya'da jeneratörlü definecilere suçüstüSakarya'da jeneratörlü definecilere suçüstüSakarya'da jeneratörlü definecilere suçüstü

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