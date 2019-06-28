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Sakarya'da kablo hırsızlığına 5 tutuklama 

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde internet, telefon ve enerji kablolarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.  Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde birçok iş yerinden ve özel bir firmaya ait şantiyeden internet, telefon ve enerji kablolarının çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sakarya'da kablo hırsızlığına 5 tutuklama 

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde internet, telefon ve enerji kablolarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.
Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde birçok iş yerinden ve özel bir firmaya ait şantiyeden internet, telefon ve enerji kablolarının çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler şüpheli gördükleri bir aracı takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu araçta bulunan 5 kişi kaza yaptıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Araçta yapılan aramada çok sayıda kablo ele geçirildi. Şüphelilerin Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ikamet ettiğini tespit eden jandarma düzenledikleri operasyon ile E.A. V.D. M.Ü. B.D. ve G.D'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayıda çalıntı olduğu düşünülen malzeme ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Sakarya'da kablo hırsızlığına 5 tutuklama Sakarya'da kablo hırsızlığına 5 tutuklama Sakarya'da kablo hırsızlığına 5 tutuklama Sakarya'da kablo hırsızlığına 5 tutuklama

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