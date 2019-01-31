Sakarya’da kaçak kazı yapanlara suçüstü operasyon: 7 gözaltı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde branda ile çalışma alanını kamufle edip jeneratör yardımıyla aydınlattıkları alanda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı esnasında dinamit kullandıklarını itiraf etmesi jandarma ekiplerini de şaşırttı.

Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerine kaçak kazı yapıldığı ihbarı yapıldı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Harkköy Mahallesi Kömürlük mevki’inde definecilerin branda ile çalışma alanını kamufle edip jeneratörle aydınlattıkları alanda hilti makinesi ile kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Harekete geçen Jandarma Asayiş Timleri olay yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.S., R.D., K.A., M.T., A.D., E.S. ve B.A. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, kazı esnasında dinamit kullandıklarını da itiraf eden şüpheliler jandarma ekiplerini şaşırttı. Olay mahallinde yapılan aramada aralarında jeneratör ve hiltinin de olduğu çok sayıda malzeme ele geçirilerek tutanakla muhafaza altına alındı. Savcılığın talimatı ile olay Sakarya Müze Müdürlüğüne bildirildi. Müze yetkililerin olay yerinde inceleme yapması beklenirken, gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



