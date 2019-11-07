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Sakarya'da kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:41 | Son Güncelleme

Sakarya'da kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sakarya'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçuna karışan veya karışması muhtemel kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaçak yollarla ülkeye giren ve sonra piyasaya sürülerek satışı yapılan bandrolsüz gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleriyle ilgili 5 ay süren çalışma sonucu, 5 ikamet, 4 iş yeri ve 2 depoda eş zamanlı düzenlenen operasyondaki aramalarda bin 200 kilogram nargile tütünü, 23 elektronik sigara likidi, 217 puro, 74 tütsü, sahte olduğu değerlendirilen 145 bandrol, 17 kilogram açık tütün ve 3,5 kilogram pipo tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili O.K, R.T, C.D, A.H.Y. ve H.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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