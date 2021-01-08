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Sakarya’da kaçakçılık suçundan yakalanan 305 kişiden 13’ü tutuklandı

08.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da 2020 yılında KOM ekiplerince yapılan operasyonlarında 35 tüp kobra zeri, 614 parça tarihi eser, 193 adet patlayıcı maddenin de aralarında olduğu binlerce kaçak malzeme ele geçirildi.

Sakarya’da 2020 yılında KOM ekiplerince yapılan operasyonlarında 35 tüp kobra zeri, 614 parça tarihi eser, 193 adet patlayıcı maddenin de aralarında olduğu binlerce kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 305 kişiden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2020 yılı raporunu açıkladı. Polis, son 1 yılda kentte kaçakçılık faaliyeti yürüten şahıslara göz açtırmadı. Yıl boyu düzenlenen 233 operasyonda mali suça karışan 59 kişi, kaçakçılık suçuna karışan 77 kişi ve organize suçlara karışan 31 kişinin bulunduğu toplam 305 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve adreslerinde yapılan aramada günlük olarak kullandığımız tüm belge ve evrakların sahtesi ele geçirildi. 5 adet sahte nüfus cüzdanı, 3 adet sahte ehliyet, 3 adet sahte evrak ve 249 adet sahte banknot ele geçirildi.
Ayrıca adreslerde 193 farklı pakette toplam 10 bin 255 gram patlayıcı madde ile ruhsatsız olan 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet susturucu, 10 adet tabanca, 18 şarjör, 3 kurusıkı tabanca, 11 av tüfeği yakalandı. Kaçakçılık ekipleri, farklı adreslere yaptıkları kontrollerde bin 500 gümrük kaçağı sigara, 3 milyon adeta makaron, 4 bin 861 şişe kaçak içki, 60 adet cep telefonu, 2 bin 593 kaçak eşya, 614 parça tarihi eser, 18 bin litre kaçak akaryakıt, 2 bin 334 adet sahte bandrol ile 35 tüp kobra zehri ve 604 adet cinsel içerikli hap bulundu.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 305 kişiden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 30 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca yıl boyunca yapılan çalışmalarda kaçakçılık faaliyeti yürüten birçok şebekeye darbe vuruldu.

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