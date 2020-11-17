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  4. Sakarya’da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu

Sakarya’da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu

17.11.2020 11:08 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kafenin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kafenin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe yol açtı. Kafeteryanın üzerinde bulunan binayı saran dumana maruz kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarında bulunan bir kafenin mutfak bölümünde sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kafenin mutfak bölümünde yangın çıktı. İlk olarak kafe çalışanlarının müdahale ettiği yangının dumanları kısa sürede kafenin üstende bulunan daireleri etkisi altına aldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Mutfak bölümünde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanana kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken dairelerde kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kısa süreli paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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