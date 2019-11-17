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Sakarya’da kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 16:28 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Olay, Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında S.Y. isimli şahıs yanında bulunan silah ile ateş ederek H.D. ve E.D. isimli kişileri ayaklarından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı H.D. ve E.D. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis tetiği çeken S.Y. ve olayla alakalı oldukları öğrenilen E.Y., L.Y., ve A.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı.
Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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