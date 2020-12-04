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Sakarya’da kahvehaneye çevrilen apartman dairesine polis baskını

04.12.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kahvehane gibi kullanılan 2 apartman dairesinde oyun oynayan kişilere ceza yağdı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede güven ve huzurun devam edebilmesi adına kendilerine ait sorumluluk bölgesindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kahvehane gibi kullanılan 2 apartman dairesinde oyun oynayan kişilere ceza yağdı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede güven ve huzurun devam edebilmesi adına kendilerine ait sorumluluk bölgesindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü 2020 yılı Kasım ayı raporunu açıkladı. Polis ekiplerince 1 ay içerisinde 35 ayrı korona virüs denetim ve uygulaması gerçekleştirildi. Korona virüs kuralları kapsamında 5 iş yerine açma kapama saatlerine uymamaktan idari işlem yapıldı. 2 apartman dairesini kahvehane gibi kullanarak, oyun ve kumar oynayan 16 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca ilçe genelinde bulunan 10 kahvehanede oyun oynatma yasağını ihlalden ve açık olmaktan idari işlem yapılırken, oyun oynayan 65 kişiye de sosyal mesafeye uymamaktan idari işlem yapıldı.
İlçe genelinde yürütülen denetimlerde 24 kişiye maske takmamaktan, 15 şahsa ise sokağa çıkma yasağını ihlalden idari işlem uygulanırken, 1 ay içerisinde korona virüs denetimleri kapsamında toplam 104 kişiye 261 bin 408 TL cezai işlem uygulandı. Ekiplerce, çeşitli suçlardan aranması olan ve 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen 20 şahıs yakalandı. Kayıp olarak aranan 2 şahsın bulunarak ailelerine teslim edildiği de paylaşılan raporda yer alırken, abartı egzoz takılı 4 motosiklette trafikten men edildi. Alkollü araç kullanan 1 kişinin ehliyetine el konuldu ve şahsa ait araç otoparka çekildi. Çeşitli eksiklikleri bulunan 12 araçta trafikten men edildi.
Öte yandan, yayınlanan raporda, “İlçe genelinde Covid-19 olmak üzere Asayiş ve Trafik uygulama ve denetimler düzenli olarak devam etmekte olup kurallara uymayan kişi ve iş yerlerine gerekli adlı ve idari işlem yapılacaktır. Tüm Karasulu hemşehrilerimizden açıklanan tedbirlere yüzde 100 riayet etmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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