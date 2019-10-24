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Sakarya’da kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 karayolunda kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.Kaza, Arifiye ilçesi D-650 Karayolu Yukarıkirazca Mahallesi mevki’inde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Sakarya’da kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 karayolunda kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Arifiye ilçesi D-650 Karayolu Yukarıkirazca Mahallesi mevki’inde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Geyve istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan H.Ş. idaresindeki 63 KL 989 plakalı tıra aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 LB 376 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ersin Aydın isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği ve F.Ö. isimli şahsın ise yaralandığı belirlendi. Yaralı olan F.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceme başlatırken kazada hayatını kaybeden Ersin Aydın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Sakarya’da kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

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