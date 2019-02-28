HABER

Sakarya'da "kaplıca tatili" yolunda kaza: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:30 | Son Güncelleme

Sakarya'da "kaplıca tatili" yolunda kaza: 4 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-140 kara yolunda Adapazarı yönüne giden Abdurrahman Güngör idaresindeki 41 NG 469 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Akyazı Gişeleri Kavşağı'nda Vedat General'in kullandığı 34 ES 3870 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, tırın sürüklediği otomobil, refüjdeki yön tabelasına çarparak durabildi. Tırla tabela arasında ezilen otomobilde sıkışan biri çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildekilerin tatil için İstanbul'dan Bolu Mudurnu'daki kaplıcalara gittiği öğrenildi.

PARTNERZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yokZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yok
Bakan Koca: Besinlerdeki tuz yüzde 4, şeker yüzde 5 azaltılacakBakan Koca: Besinlerdeki tuz yüzde 4, şeker yüzde 5 azaltılacak
Aytaç Arman için memleketi Adana'da tören (2)Aytaç Arman için memleketi Adana'da tören (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çarpışmak otomobil TIR yaralı

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.