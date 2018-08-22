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Sakarya'da Karadeniz sahilindeki plajlar doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşlar sahillere akın etti

Sakarya'da, Karasu ve Kocaali sahillerinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Denizi ve kumuyla dikkati çeken kentin Karadeniz'e açılan kapısı Karasu ve Kocaali'de vatandaşlar, sıcak havanın etkisinden denize girerek kurtulmaya çalıştı.

Serinlemek için yaklaşık 7 kilometrelik mavi bayraklı plajda denize giren vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Bir yandan denizin tadını çıkaran vatandaşlar, bir yandan da güneşlendi. Çocuklar da kumda oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karasu'daki otel ve pansiyonlar, yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Almanya'dan 3 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Gülserin Meşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'i çok sevdiğini belirterek, "Burayı bu kadar seveceğim aklıma gelmezdi. Mutluyum. Bugün çok sıcak bir gün, bu sıcağı burada serin şekilde geçiriyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan Karasu'ya gelen Gül Büyüktaş da 8 yıldır Karasu'ya geldiğini, burayı çok sevdiğini dile getirdi.

Karasu'da denizin ve kumun çok güzel olduğunu ifade eden Büyüktaş, "Kumu çok güzel, şifalı, faydalı. Herkese tavsiye ediyorum. Bayram zamanları çok kalabalık oluyor ama o da güzel." dedi.

Tatil için Berlin'den Karasu'ya gelen Semra Yayla ise bayram tatilini ailesiyle değerlendirdiğini belirterek, burayı çok sevdiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Tatil Tatilci yoğunluk

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