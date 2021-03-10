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Sakarya’da karantina kararları peş peşe alınıyor

10.03.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde çok sayıda vakanın tespit edildiği 4 farklı mahallede bir çok cadde ve sokak karantinaya alındı.Sakarya’da karantina haberleri peşe peşe geliyor.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çok sayıda vakanın tespit edildiği 4 farklı mahallede bir çok cadde ve sokak karantinaya alındı.
Sakarya’da karantina haberleri peşe peşe geliyor. Bir kaç gün önce Geyve ilçesinde İhsaniye Mahallesi 10’dan fazla hanede korona tespit edilince tamamen karantinaya alınmıştı. İlçede karantina uygulaması genişledi. Geyve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, geçtiğimiz gün yapılan toplantıda 4 farklı mahalle için de bazı cadde, sokaklar için karantina kararı aldı. Bu karara göre Alifuatpaşa Mahallesi’ndeki Bilecik, Beyazıt Caddesi ile Düzakçaşehir Sokak’taki bazı evler, Nuruosmaniye Mahallesi Karşı Sokak’ta bazı evler, İnciksuyu Mahallesi’ndeki Şeyh Caddesi’ndeki bazı evler, Doğantepe Mahallesi Yukarı Sokak’taki bazı evler 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ve polis ekipleri, belirtilen noktalarda evlere giriş çıkışı kapatarak kontrole başladı. İl genelinde karantina uygulamaların süreceği belirtildi.

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