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Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 00:24 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evinden çıkarak bir daha geri dönmeyen 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının bulunması için AFAD, jandarma ve vatandaşlar seferber oldu.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evinden çıkarak bir daha geri dönmeyen 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının bulunması için AFAD, jandarma ve vatandaşlar seferber oldu. Kaybolan kadın, ekipler ve vatandaşların çalışmaları sonucu bulundu.

Olay, Sakarya’nın Akyazı ilçesi Madenler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Madenler Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki Alzheimer hastası Havva Der, öğle saatlerinden sonra evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri ise olayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine (AFAD) iletti. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde 7 arama kurtarma personeli, 3 araç ve 1 arama kurtarma köpek ekibi konunun yaşandığı bölgeye sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri başta olmak üzere kaybolan kadını bulabilmek için mahalleli de seferber oldu. Ekipler ve vatandaşların da desteğiyle bölgede geniş çaplı arama tarama çalışması başlatıldı. Çalışmalar neticesinde Alzheimer hastası yaşlı kadına ulaşıldı. Kaybolan yaşlı kadın, sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrolleri sonrasında ailesine teslim edildi.

Öte yandan, kaybolduktan bir süre sonra bulunan yaşlı kadının AFAD ekipleri ile sohbet ettiği anda ki mutluluğu ise adeta yüzüne yansıdı.

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu
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