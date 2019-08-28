HABER

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde dün akşam saatlerinde evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 91 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışmaları sonucu bulundu.Olay, dün akşam saatlerinde Kocaali ilçesinde meydana geldi.

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde dün akşam saatlerinde evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 91 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışmaları sonucu bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Kocaali ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılüzüm Mahallesi mevkiinde 91 yaşındaki H.Y. isimli kadın akşam saatlerinde evden çıktı ve kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine yetkililere haber verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri başta olmak üzere itfaiye ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Ekiplerce dün geceden itibaren başlayan arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucu yaşlı kadın sağ olarak bulundu. Kadın sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında ailesine teslim edildi.

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu

Sakarya’da kaybolan 91 yaşındaki kadın bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.