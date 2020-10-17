Sakarya’da kaza yapan yunus timinde görevli polis memuru şehit oldu

Sakarya’da dur ihtarına uymayan ve kaçan aracı yakalamak için peşine düşen motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Mehmet Tekcan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kaza, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1139 no’lu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dur ihtarına uymayan bir aracı yakalamak için peşine takılan motorize ekipler manevra yapan 54 M 0336 plakalı dolmuşla çarpıştı. Kazada yunus timinde görevli Mehmet T. ve Özkan A. isimli iki polis memuru yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Mehmet T. ağır yaralanırken Özkan A. isimli polis memuru ise hafif yaraladı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve hastanede de kalbi duran Mehmet Tekcan isimli polis memuru, tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah saatlerinde şehit oldu.



