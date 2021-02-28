HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da kazada ortalık savaş alanına döndü: 2’si çocuk 6 yaralı

Sakarya’da kazada ortalık savaş alanına döndü: 2’si çocuk 6 yaralı

28.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada 2’si çocuk toplam 6 kişi yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vildan A. idaresindeki 54 ZD 531 plakalı hafif ticari araç ile Dursun Y. idaresindeki 54 ABY 829 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar savruldu. 54 ZD 531 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Her iki araçta bulunan Vildan A., Dursun Y., Elveda Ü., Ömercan Ü., Ahmetcan Ü. ve Yunus Y. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İçlerinde çocukların da bulunduğu yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası adeta savaş alanına dönen bölgede ekipler inceleme yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?
Şükür duası nasıl yapılır?Şükür duası nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Bursa'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkutan yangın! Duman gökyüzünü kapladı

Bıçaklanan gence ilk müdahaleyi sığındığı oto lastikçi yaptı

Kanlar içinde dükkana sığındı

Silivri'de dehşet: Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

Dehşet evi! Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

Türkiye'de etkili olan çöl tozu virüs taşır mı? Prof. Dr. Toros açıkladı

Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?

Bu mahallenin bir benzeri daha yok! Düğmeli binalar koruma altında

Bu binayı gören tekrar tekrar bakıyor! Üzerindeki ahşaplar...

Kısıtlamaya uymadı, ceza yazılınca polisin üzerine yürüyerek bağırdı

Bakın neden dışarı çıkmış! 'Başka yerden almıyorum'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.