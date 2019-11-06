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Sakarya'da kazanlar pekmez için kaynıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 10:57 | Son Güncelleme

Pamukova ilçesinde kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar kazanlarda üzüm kaynatıyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kış hazırlıkları yürüten vatandaşlar, topladıkları üzümleri kurdukları kazanlarda kaynatarak pekmez yapıyor.

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan pekmez, kazanlarda kaynamaya başladı.

Anadolu'da yoğun tüketilen pekmez, üzüm üreticilerinin meşakkatli uğraşları sonucunda hazırlanıyor.

Bağlardan toplanan salkım salkım üzümler, ilk olarak torbalara konuluyor. Ardından toprakla karışması için ezilen üzümler, daha sonra kaynatılmak üzere kazanlara konuluyor. Üzümler, odun ateşinde 3-4 saat sürekli karıştırılarak kaynatılıyor.

Kıvama geldikten sonra bekleme sürecinin ardından kavanozlara doldurulan pekmez daha sonra sofralarda yerini alıyor.

Pamukova ilçesinin Akçakaya Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da yüz yıllardır atalarından öğrendikleri pekmez yapma geleneğini sürdürüyor.

Pekmez üreten Piyaze Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yiyeceğimiz kışlık pekmezimizi ayırıyoruz, kalanı da satıyoruz, eşe dosta veriyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz; pekmez, fasulye, nohut, bulgur hazırlığımız böyle devam ediyor." diye konuştu.

Müyesser Işık da pekmez yapımının zahmetli olduğunu ve uzun sürdüğünü dile getirerek, "Her yıl olduğu gibi kışlık pekmezimizi hazırlıyoruz. Pekmezimiz organiktir, pekmez olmazsa olmazlardandır." dedi.

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