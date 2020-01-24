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Sakarya'da kereste atölyesi, alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Geyve ilçesindeki kereste atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Levent TÜYSÜZ/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Geyve ilçesindeki kereste atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı.
Geyve'ye bağlı Tepecikler Mahallesi'nde, Ali Dişli'ye ait kereste atölyesinde, saat 06.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölye ve içinde bulunan keresteler, alev alev yanarken, ihbar üzerine, bölgeye Geyve ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu saat 09.00 sıralarında güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışması başlatılırken, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya da bölgeye gelerek, çalışmaları takip etti.

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