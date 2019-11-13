Sakarya’da ki taşlı, sopalı ve silahlı kavgada: 27 gözaltı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavga olayı ile alakalı gözaltına alınan toplam 27 şüpheliden 7’si adliyedeki ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olay, Karapürçek ilçesi Teketaban Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Teketeban Mahallesi Muhtarı Dursun Çetin ile meclis üyesi Z.Y.’nin aileleri arasında muhtarlık seçimi nedeniyle yaşanan husumet büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmüştü. Jandarma ve polisin müdahale ederek güçlükle yatıştırdığı kavgada 1 kişi yaralanırken olaya karıştıkları tespit edilen 13 şüpheli, olay günü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrasında bugün ise Cumhuriyet Savcısının talimatı ile firari olan 14 kişinin daha şüpheli müşteki sıfatıyla ifadesi alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yedi şahıs mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Şüpheliler adliyedeki ifadelerinin ardından Adli Kontrol Talebi ile mahkemeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin ise jandarmada ki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

