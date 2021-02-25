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Sakarya’da kıraathane baskınında ceza yağdı

25.02.2021 19:14 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da kıraathane baskınında ceza yağdı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu belirlenen bir kıraathaneye polisin düzenlediği baskında toplam 7 kişiye 24 bin 283 TL idari yaptırım uygulandı.Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde pandemi dolayısı ile kapalı olması gerekirken faaliyette olan kıraathaneye polis ekipleri baskın gerçekleştirdi.

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu belirlenen bir kıraathaneye polisin düzenlediği baskında toplam 7 kişiye 24 bin 283 TL idari yaptırım uygulandı.
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde pandemi dolayısı ile kapalı olması gerekirken faaliyette olan kıraathaneye polis ekipleri baskın gerçekleştirdi. Karapürçek İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince İnönü Mahallesi Meydan Sokak’ta faaliyet gösteren kıraathanede; kıraathane işletmecisi F.A. ile Ö.Y., M.İ., H.A., M.S., F.K. ve İ.Y. isimli şahısların bulunduğu tespit edildi. İçeride çay servisi yapılan, masa etrafında iskambil oyunları oynanan ve ayrıca sigara içilen mekanda her şahsa kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere toplam 24 bin 283 TL Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari yaptırım uygulandı.

Sakarya’da kıraathane baskınında ceza yağdı

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