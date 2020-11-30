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  4. Sakarya’da kısıtlamaya uymayanlara 185 bin 468 lira para cezası kesildi

Sakarya’da kısıtlamaya uymayanlara 185 bin 468 lira para cezası kesildi

30.11.2020 09:45 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 123 kişiye polis ekiplerince toplamda 185 bin 468 TL para cezası kesildi.Sakarya’da korona virüs denetimleri sürdürülüyor.

Sakarya’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 123 kişiye polis ekiplerince toplamda 185 bin 468 TL para cezası kesildi.
Sakarya’da korona virüs denetimleri sürdürülüyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polisler denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda şehrin en işlek cadde ve sokaklarında devriye atan polis ekipleri, mazeretsiz ve izinsiz sokağa çıkan 123 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin her birine Valilik 101 no’lu İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı hükmünce idari işlem uygulanarak toplamda 185 bin 468 TL para cezası kesildi.

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