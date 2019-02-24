HABER

Sakarya'da kolektör hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:19 | Son Güncelleme

Operasyonda yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

Sakarya'da bir iş yerinden kolektör çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden 30 bin lira değerinde kolektör çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan kolektörler de Erenler ilçesinde hurda alım satımı yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonla ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

Çalıntı malzemeleri alan iş yeri sahibine "hırsızlık malı satın almak" suçundan işlem yapıldı.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
İstanbul'da kar topu oynayan çocuklar: Okullar tatil olsun 'Vali Amca'İstanbul'da kar topu oynayan çocuklar: Okullar tatil olsun 'Vali Amca'
Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması jürisi Antalya’da toplandıSpor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması jürisi Antalya’da toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adapazarı Asayiş Şube Müdürlüğü dağıtım kollektörü hırsızlık Hırsızlık Büro ekipleri inşaat malzemeleri kollektör

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bakan Soylu'dan flaş 'ABD' açıklaması: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız, tek tek ötüyorlar

Bakan Soylu: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.