Sakarya'da korkunç olay! Barışma teklifini reddeden dini nikahlı eski eşine bıçakla saldırarak dehşeti yaşattı
Mynet Haber
10 dakika önce
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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde dini nikahlı eski eşinin barışma teklifini reddeden kadın dehşeti yaşadı. Sokak ortasında yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralanarak kanlar içerisinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı.
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