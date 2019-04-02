Sakarya'da kültür-sanat

Sakarya'da, nisan ayında "Kuzu Maydanoz'un Maceraları", "Kaplumbağa ve Tavşan", "Huysuz Şeyler" ve "İkinci Bahar" adlı oyunlar izleyiciyle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, söyleşi, panel, sergi, tiyatro ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" çocuk oyunu, bugün ve yarın saat 11.00 ve 14.00'te Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Nil Ünlü Aycıl'ın yazdığı eserin yönetmenliğini Levent Ulukut üstleniyor.

Oyunda, Fuat Şarbalkan, Ender Şeviker, Derya Kara Erk, Tuğçe Us, Deniz Taylan Tombul, Sevinç Yıldız Güzlük rol alıyor.

İstanbul Kumpanyasınca hazırlanan "Kaplumbağa ve Tavşan" isimli çocuk oyun, 16 Nisan'da saat 11.00 ve 14.00'te AKM'de izlenebilecek.

Tarık Şerbetçioğlu'nun yazıp yönettiği oyunda, Ayşegül Verdi, İlayda Erdinç ve Cem Özoktay izleyici karşısına çıkacak.

İstanbul Kumpanyasınca sahneye taşınan "Huysuz Şeyler" oyunu, 16 Nisan'da saat 20.00'de AKM'de sahnelenecek.