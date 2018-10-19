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Sakarya'da lisede gaz kokusu şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 13:57 | Son Güncelleme

Erenler ilçesindeki bir lise binası, gaz kokusu şüphesiyle tahliye edildi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir lise binası, gaz kokusu şüphesiyle boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Ali Dilmen Anadolu Lisesi'nde gaz kokusu gelmesi üzerine öğrenciler dışarı çıkarıldı.

Okul yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ. (AGDAŞ) Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Olay yerine önlem amaçlı çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bazı astım hastası olan öğrencilere, ambulanslarda sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.

Öte yandan öğrenciler, okul bahçesinde öğretmenleri gözetiminde, AFAD ve AGDAŞ ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasını bekliyor.

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