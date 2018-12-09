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Sakarya'da liseliyi öldürdüğü suçlamasıyla aranan kişi, Bodrum'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 20:54 | Son Güncelleme

BODRUM'da, polisin iş yerine düzenlediği operasyonda, Sakarya'daki silahlı saldırıda lise öğrencisinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla aranan R.O.B.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, polisin iş yerine düzenlediği operasyonda, Sakarya'daki silahlı saldırıda lise öğrencisinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla aranan R.O.B. ve ona yardım ettiği ileri sürülen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Arifiye'de bulunan 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi önünde, 27 Nisan 2017'de meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği nedeniyle olay yerinde bulunduğu öğrenilen, Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Diyar Ayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerince olay tarihinden bu yana aranan R.O.B.'nin de aralarında bulunduğu 32 sanık hakkında, 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 müştekinin olduğu dava açıldı. Dava sürerken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan aranan R.O.B.'nin Bodrum'daki iş yerinde saklandığı bilgisine ulaştı. Bugün sabaha karşı Özel Harekat polislerinin de desteğiyle R.O.B.'nin iş yerine operasyon düzenlendi. R.O.B. ve kendisine yardım ettiği belirlenen, 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

R.O.B., C.U., Ü.C. ile B.Z.'nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda kokain ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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