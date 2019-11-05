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Sakarya'da mahalle sakinlerinin kurduğu müze tarihe ışık tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:30 | Son Güncelleme

Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından oluşturulan müzede, aralarında gelinlik, sapan, kılıç ve silahların yer aldığı tarihi eşyalar sergileniyor - Akçakaya Mahallesi Muhtarı Osman Işık: - "Her yıl Hıdırellez şenliklerinde başladık bu eşyaları sergilemeye, sonra Pamukova'da sergiledik. İlgi çoğalınca köyümüze müze yaptık. Burada 150 yıllık eşyalar var"

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, mahalle sakinlerinin kurduğu, gelinlik, sapan, kılıç ve silah gibi asırlık eşyaların sergilendiği müze, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Akçakaya Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği tarafından tarihe ışık tutan materyaller toplanarak müze kuruldu. Eski Köy Konağında açılan müzede, Osmanlı'dan bugüne ulaşan silah, kılıç, ibrik, su kabı, idare gaz lambası, sürahi, testi, çıkrık, gelinlik gibi eşyalar sergileniyor.

Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallenin tam bir Anadolu köyü olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Köylülerimiz çok eskiye dayanan, dedelerinden kalma emanetlere çok sadıklar ki onları biriktirmişler, nesilden nesle, elden ele ulaştırmışlar ve burada bir köy müzesi oluşturmuşlar. Müzeyi gezdiğimizde mutfak eşyalarından silahlara ve kıyafetlere kadar her şey var. Arkadaşların babaannesinin gelinliği var burada. Buraya sadece bu müzeyi gezmeye dahi gelinebilir."

- "Müzede her şey çok güzel düşünülmüş"

Akçakaya Mahalle Muhtarı Osman Işık da talep üzerine mahalle sakinlerinin desteğiyle müze kurulduğunu söyledi. Müzede asırlık eşyaların sergilendiğini dile getiren Işık "Her yıl Hıdırellez şenliklerinde başladık bu eşyaları sergilemeye, sonra Pamukova'da sergiledik. İlgi çoğalınca köyümüze müze yaptık. Burada 150 yıllık eşyalar var. Gelinlikler, dokumalar, sapanlar, kılıçlar, tarihi silah, mutfak eşyaları, hepsi mevcut. Genelde Osmanlı'dan gelen eşyaları sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Döndü Mermer ise müzede büyüklerinin kullandığı çeşitli malzemeler olduğunu aktararak "Bizleri buraya davet ettikleri için çok mutlu olduk. Burada her şey çok güzel her şey dört dörtlük." dedi.

Kocaeli'den müzeyi görmeye gelen üniversite öğrencisi Tuğçe Yaşar, müzede güzel ve ilginç eşyalar olduğunu dile getirerek "Tarihi olan bir köy burası, çok güzel düşünülmüş ve çok güzel yapılmış her şey. Benim en çok gelinlik dikkatimi çekti, bayağı eski yaklaşık 100 yılı aşkın bir gelinlikmiş. Osmanlı'dan kalma bu eserleri burada sergilemek çok güzel." şeklinde konuştu.

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Akçakaya Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği müze sakarya

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