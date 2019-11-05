Sakarya'da mahalle sakinlerinin kurduğu müze tarihe ışık tutuyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, mahalle sakinlerinin kurduğu, gelinlik, sapan, kılıç ve silah gibi asırlık eşyaların sergilendiği müze, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Akçakaya Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği tarafından tarihe ışık tutan materyaller toplanarak müze kuruldu. Eski Köy Konağında açılan müzede, Osmanlı'dan bugüne ulaşan silah, kılıç, ibrik, su kabı, idare gaz lambası, sürahi, testi, çıkrık, gelinlik gibi eşyalar sergileniyor.

Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallenin tam bir Anadolu köyü olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Köylülerimiz çok eskiye dayanan, dedelerinden kalma emanetlere çok sadıklar ki onları biriktirmişler, nesilden nesle, elden ele ulaştırmışlar ve burada bir köy müzesi oluşturmuşlar. Müzeyi gezdiğimizde mutfak eşyalarından silahlara ve kıyafetlere kadar her şey var. Arkadaşların babaannesinin gelinliği var burada. Buraya sadece bu müzeyi gezmeye dahi gelinebilir."

- "Müzede her şey çok güzel düşünülmüş"