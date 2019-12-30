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  4. Sakarya'da minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya'da minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 01:58 | Son Güncelleme

Sakarya'da minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi İdealkent Sitesi mevkisinde İ.T. idaresindeki 16 SU 024 plakalı minibüs yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, yerde yatan bazı yaralılara serum bağladı.

Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Kılıç kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
İdealkent Sitesi Korucuk Mahallesi minibüs trafik kazası

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