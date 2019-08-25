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Sakarya'da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 16:10 | Son Güncelleme

Sakarya'da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde mısır tarlasında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ozanlar Mahallesi'ndeki mısır tarlasında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araştırma sonucu cesedin, ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan M.F.N'ye (25) ait olduğu tespit edildi.

M.F.N'nin cesedi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

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Adapazarı erkek cesedi mısır tarlası Ozanlar Mahallasi sakarya

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