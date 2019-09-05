Sakarya’da motosiklet 10 yaşındaki kız çocuğuna çarptı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Kazada sürücü ve küçük çocuk ağır yaralandı.

Kaza, öğle saat 12.00 sıralarında Hendek ilçesi Puna Ortaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken köy meydanında yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki kız çocuğu C.B.’ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle küçük kız çocuğu ve motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

Kaza çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleler sonucu hayati tehlikelerinin olduğu anlaşılan yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Konu ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

